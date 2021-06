O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, sugeriu nesta quinta-feira o estabelecimento de "uma linha direta de comunicação" com a China, seguindo o exemplo do "telefone vermelho" que conectou EUA e União Soviética durante a Guerra Fria e que continua vigente.

Em audiência do Comitê de Forças Armadas do Senado americano, Austin defendeu que é "fundamental ter uma linha direta de comunicação entre os militares e os membros do governo" de EUA e China.