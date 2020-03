O chefe da equipe médica de especialistas da China para combater o novo coronavírus, Zhong Nanshan, pediu nesta quarta-feira à Europa que tome medidas mais proativas contra a Covid-19, identificando infecções mais rapidamente e seja mais eficaz ao colocar restrições e quarentenas em ação.

"Acho que a Europa agora está enfrentando a primeira fase da epidemia e deve tomar medidas mais proativas. Não espere até ser tarde demais", disse Zhong, durante entrevista coletiva na cidade de Guangzhou, onde também destacou a importância de mais testes para o vírus ou para proteger os profissionais de saúde.

"Existem países europeus que realizam confinamentos nas cidades. Mas as pessoas saem para tomar um café, elas se encontram... Não é assim que esse tipo de quarentena funciona", disse o renomado pneumologista, que desempenhou um papel de liderança na luta contra a epidemia de SARS, na China, em 2003.

Zhong acrescentou que outros esforços são necessários, como isolar todos os contatos próximos daqueles infectados pela Covid-19, mesmo que eles não apresentem sintomas.

Segundo o médico, na capital da província de Hubei, Wuhan, cidade de origem do surto, o conhecimento do vírus e as medidas para se proteger foram muito baixas no início, levando a uma rápida propagação e a infecção de muitos profissionais de saúde.

O mais importante, disse Zhong, é "primeiro se proteger e depois aos outros", evitando a aglomeração, usando uma máscara e, acima de tudo, "fazer testes, testes e mais testes" para detectar novos casos, disse ele, já que foi assim que a China conseguiu retardar a epidemia.

"Muitos médicos que estavam na linha de frente foram infectados. Se eles forem infectados, isso mina a confiança para vencer a batalha. Enviamos cerca de 40 mil médicos de outras cidades para Wuhan que estavam equipados e tinham a capacidade necessária. Eles não foram infectados. A proteção é fundamental", enfatizou.

A Comissão Nacional de Saúde da China informou hoje que até o momento um total de 3.237 pessoas morreram entre as 80.894 infecções detectadas desde o início do surto.

Tanto o número de novas infecções quanto as mortes permanecem abaixo de 21 por dia, desde o último dia 11, de acordo com estatísticas oficiais.

Um dia depois, no dia 12, o governo chinês declarou que o pico das transmissões havia terminado no país asiático. EFE

