EFE Cabul 8 out 2021

Pelo menos 80 pessoas morreram e cerca de 100 ficaram feridas em um ataque a uma mesquita xiita durante as orações de sexta-feira na província de Kunduz, no norte do Afeganistão, embora ainda não tenha sido divulgado números oficiais.

"Uma forte explosão ocorreu na mesquita Sayed-Abad, na qual 80 pessoas da comunidade xiita que participavam das orações morreram e cerca de 100 ficaram feridas", afirmou Ghulam Rabani Rabani, um ex-membro do conselho da província de Kunduz, à Agência Efe.