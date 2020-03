A chegada da primavera em Pequim coincidiu com quase uma semana sem novas infecções pelo novo coronavírus, e a capital da China parece acordar de um pesadelo de quase dois meses, enquanto árvores florescem, crianças começam a retornar timidamente aos parques e praças e a população adulta volta a ocupar as ruas.

A batalha sanitária ainda não foi vencida e muitas restrições permanecem, mas os cidadãos já começaram a perder o medo que os mantinha em casa, sem que ninguém - ao contrário de agora em grande parte do mundo - os obrigasse expressamente a isso.

Assim como o recolhimento no início da epidemia ocorreu quase naturalmente, isso parece estar acontecendo agora neste renascimento da primavera, tão almejado pelos moradores de Pequim, como por qualquer pessoa após sete semanas de confinamento.

"Muitas pessoas saíram de repente, acho que a primavera também ajudou, é como se a natureza tivesse nos dado o sinal. A situação está muito melhor do que antes", diz Lily Cheng, 35 anos, que caminha pelo parque central de Ritan, encantada por ver os vizinhos aproveitando o ar livre como ela.

Lily, que ainda está preocupada com os casos que estão chegando à China provenientes do exterior, está triste com o que está acontecendo no resto do mundo e tenta oferecer a experiência pessoal às pessoas trancadas em suas casas.

"Passamos muito tempo em casa, você pode ficar assustado ou entediado, por isso é importante encontrar algo para fazer: você pode ler livros ou fazer algum exercício, a melhor coisa para mim foi praticar ioga. Espero que em breve tudo esteja bem em todos os lugares", disse.

COM MÁSCARA.

Duas semanas atrás, o Ritan Park estava completamente vazio, mas agora, lentamente, as pessoas voltaram a jogar badminton, pingue-pongue, dançar ou praticar taichi, uma das atividades favoritas dos chineses.

É claro que ninguém tira a máscara e, se alguém o fizer, será repreendia pela primeira pessoa que encontrar. As máscaras na China tornaram-se um componente básico do vestuário em locais públicos.

Fora do parque, as ruas também estão diferentes: mais e mais locais e restaurantes abrem as portas, bicicletas, motos e carros começam a tomar as avenidas novamente, recuperando o emaranhado que fez de Pequim uma das cidades mais vibrantes do planeta.

Ainda resta muito para a capital voltar ao que era e para que seus habitantes andem tão despreocupados quanto antes, pelo menos no que diz respeito a um vírus que matou 3.296 pessoas na China, segundo balanço mais recentes.

Os controles e restrições na cidade lembram que o espectro do vírus ainda está lá e ninguém quer baixar a guarda, embora notícias como o recente anúncio de que o isolamento de Wuhan será encerrado em 8 de abril tenham sido para muitos o sinal definitivo de que a situação melhorou.

"A epidemia está quase no fim, embora não possamos nos distrair. Pelo menos já podemos sair, mas ainda precisamos usar máscaras", diz Jeffrey Xing, um publicitário entrevistado na fila de uma loja da Aplle, mantendo um metro de distância das demais pessoas, no bairro de Sanlitun.

O local é um dos poucos com espera para a entrada, já todos os estabelecimentos, apesar de manterem um controle rigoroso de entrada e um limite de capacidade, estão com bem menos público.

Todos os controles de temperatura corporal estão mantidos, bem como o máximo de três pessoas por mesa - cada uma distante dois metros - nos restaurantes.

TURISMO RETOMANDO.

Assim como lojas e restaurantes, algumas atrações turísticas da capital começaram a abrir esta semana, como um setor da Grande Muralha ou o Zoológico de Pequim. Ainda assim, outros como a Cidade Proibida ainda seguem fechados.

No zoológico, depois de 59 dias fechados, os animais estão indo bem e alguns, como os pandas, preferem "ter mais espaço para exercícios", contou o vice-diretor do parque, Zhang Chenglin.

O zoológico foi completamente desinfetado e esterilizado a cada semana durante o pico da pandemia. A alimentação de cada um dos cinco mil animais era cuidadosamente verificada, segundo Zhang.

ALERTA MANTIDO.

Embora a cidade pareça estar acordando pouco a pouco do pesadelo, a alegria ainda não é palpável e as pessoas têm dificuldade em abandonar os hábitos de precaução.

Os complexos habitacionais mantêm restrições de entrada e a maioria de suas portas está fechada, os táxis continuam a separar seus espaços com uma grande cortina de plástico e todos ainda vivem com medo de uma crise de pandemia pelos casos importados.

"É difícil proibir a vinda de todos, é natural que o povo da China queira voltar se a situação piorar do lado de fora. Não é necessário fechar todo o transporte, mas temos que controlar bem quem chega", disse Wang Xun, um publicitário que passou grande parte do período trabalhando em casa.

Ele disse isso pouco antes das autoridades chinesas decretarem na noite passada a proibição de entrada no país de estrangeiros, mesmo aqueles que possuem uma autorização de residência no país.

Dos 595 casos do exterior registrados na China, cerca de 10% são de cidadãos estrangeiros, enquanto os 90% restantes correspondem a cidadãos chineses, muitos deles estudantes, que estão retornando ao país.