A chegada de imigrantes irregulares às ilhas Canárias, na Espanha, voltou a crescer na primeira quinzena de março, com 239 pessoas, o que representa um aumento de 119% em relação aos últimos 15 dias de fevereiro, quando 109 chegaram ao arquipélago, segundo dados do Ministério do Interior espanhol.

Os novos números mudam a tendência de baixa vista em fevereiro, quando 155 imigrantes chegaram na primeira quinzena e 109, na segunda. No entanto, os registros ainda estão longe das mais de 2 mil chegadas em janeiro.