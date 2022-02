A chegada irregular de imigrantes do continente africano à Espanha por via marítima aumentou 42,3% em janeiro, em comparação ao mesmo mês de 2021, segundo os últimos dados do Ministério do Interior.

Durante o primeiro mês deste ano, entraram no país 4.202 pessoas, representando um aumento de 30,6% em relação ao ano anterior, e a maioria o fez por via marítima: 4.115 em 155 embarcações precárias, principalmente pequenas embarcações.