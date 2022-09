Campeão na temporada 2021-2022, o Chelsea estreou com o pé esquerdo nesta terça-feira na Liga dos Campeões, ao ser derrotado pelo Dínamo de Zagreb, fora de casa, por 1 a 0, em largada de competição que também teve vitória do Borussia Dortmund sobre o Copenhague.

No estádio Maksimir, na capital croata, os visitantes não fizeram jus à badalação pelos altos investimentos e acabaram sendo batidos graças a belo gol do meia-atacante Mislav Orsic, marcado aos 13 minutos do primeiro tempo.