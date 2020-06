O Chelsea anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante alemão Timo Werner, do RB Leipzig, após o pagamento da cláusula de rescisão de 53 milhões de euros (R$ 312 milhões).

"Fico feliz de ter assinado com o Chelsea. É um orgulho para mim, passar a fazer parte de um clube como esse", garantiu o jovem, de 24 anos, em declarações divulgadas pouco depois da oficialização da transferência.

Werner tinha contrato com o Leipzig até junho de 2023. Nos 'Blues', o atacante alemão assinou vínculo que se estenderá, pelo menos, até junho de 2025, com salário anual que chegará perto dos 10 milhões de euros (R$ 58,8 milhões).

Para ficar com o jovem, que fez 93 gols, em 157 jogos pela equipe que deixará no fim desta temporada, o Chelsea precisou vencer a concorrência do Liverpool, que também tinha interesse na aquisição.

Segundo a imprensa especializar, a ida do técnico inglês Frank Lampard até a Alemanha para conversar com o jogador foi fundamental para que o clube londrino fosse escolhido.

O RB Leipzig confirmou que, com a transferência, não poderá contar com o principal jogador do elenco em agosto, quando acontecerá a reta final da Liga dos Campeões, que será disputada em Lisboa.

O alemão, no entanto, também não defenderá o Chelsea, que fará jogo de volta pelas oitavas de final do torneio, contra o Bayern de Munique, após ter perdido por 3 a 0 na ida. EFE

