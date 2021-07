O zagueiro Giorgio Chiellini, recentemente campeão da Eurocopa com a seleção da Itália, assinará um novo contrato com a Juventus nos próximos dias, informou nesta terça-feira o presidente do clube, Andrea Agnelli.

"Li que Chiellini estaria ofensido porque ninguém entrou em contato (para propor um novo contrato). Falei com ele na segunda-feira passada, ele joga há vinte anos (16) conosco. Acho ridículo interromper as férias dele para assinar um contrato", afirmou o dirigente em entrevista coletiva para apresentar Massimiliano Allegri como técnico.