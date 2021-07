O Chile abrirá suas fronteiras na próxima segunda-feira para cidadãos nacionais e residentes estrangeiros que estejam totalmente imunizados há mais de 14 dias contra a covid-19, embora a entrada de turistas continue proibida, exceto em algumas exceções, informaram as autoridades locais nesta quinta.

Para os nacionais e residentes estrangeiros não vacinados, valem as mesmas regras em vigor até agora: todos podem entrar livremente no Chile, mas só quem vai residir definitivamente fora do país, quem vai realizar trabalho essencial para o país, trabalho humanitário ou medidas essenciais para sua saúde podem sair.