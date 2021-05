Kits de proteção contra a covid-19 nas seções eleitorais e uma mudança no toque de recolher são algumas das medidas anunciadas pelo governo do Chile nesta segunda-feira visando o pleito que vai definir os 155 membros da Assembleia Constituinte no próximo fim de semana, com quase 15 milhões de eleitores aptos a votar.

"Nestas eleições há um duplo compromisso: primeiro, que sejam transparentes, participativas e democráticas. Segundo, que sejam pacíficas e seguras", disse o presidente do país, Sebastián Piñera.