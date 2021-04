Fronteiras fechadas, aeroporto deserto e novo horário de toque de recolher mais restritivo: o Chile acordou nesta segunda-feira com novas restrições que se somam às das quarentenas e que buscam conter a segunda onda da pandemia que não dá trégua ao sistema hospitalar.

Imagens do aeroporto lotado, com longas filas para entrar no país, foram registradas ontem, último dia em que o Arturo Merino Benítez, da capital Santiago, permaneceu aberto, que a partir de hoje ficará fechado por um mês para turistas, residentes e chilenos.