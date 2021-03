O Chile anunciou nesta terça-feira a assinatura de um acordo com a farmacêutica chinesa CanSino para importar entre maio e junho mais de 1,8 milhão de vacinas contra a covid-19, em um momento em que o país passando por um de seus piores momentos na pandemia, com hospitais à beira do colapso.

"Esperamos que em breve esta vacina CanSino seja aprovada pelo Instituto de Saúde Pública para fortalecer e acelerar nosso programa de vacinação em massa e chegar mais rapidamente às gerações mais jovens", disse o presidente do Chile, Sebastián Piñera.