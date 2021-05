As autoridades sanitárias do Chile anunciaram nesta quinta-feira, dois dias antes das megaeleições de 15 e 16 de maio, que mais de 20 distritos sairão da quarentena total, como consequência de um leve retrocesso da segunda onda da pandemia registrada nos últimos dias.

No total, 24 municípios sairão do confinamento a partir da próxima semana, incluindo as cidades turísticas de Valparaíso e Viña del Mar, que voltarão a usufruir da livre circulação de segunda a sexta-feira após mais de um mês de lockdown que chegou a ser imposto a 90% da população.