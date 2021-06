As autoridades sanitárias do Chile informaram nesta quinta-feira que a Região Metropolitana, que abrange a capital Santiago e onde vivem mais de sete milhões de pessoas, voltará à quarentena total no sábado, devido ao aumento de casos de Covid-19 nos últimos dias e ao alarmante colapso do sistema de saúde.

"Embora em nosso país tenhamos visto alguma estabilização dos casos e tendências positivas em algumas regiões, a Região Metropolitana nos preocupa mais pelo número de habitantes e leitos críticos", disse a subsecretária de Saúde Pública, Paula Daza.