O governo do Chile anunciou nesta sexta-feira que abrirá "prontamente" as fronteiras aos turistas levando em conta a melhora contínua da pandemia e o sucesso do processo de vacinação, graças ao qual quase 84% da população-alvo já foi completamente vacinada.

"Em breve anunciaremos como avançaremos na questão das fronteiras, mas queremos fazer isso gradualmente, porque não queremos perder esta boa situação epidemiológica que temos", disse Paula Daza, subsecretária da Saúde Pública.