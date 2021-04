O Congresso do Chile aprovou nesta sexta-feira um projeto de lei que permite um terceiro saque antecipado de 10% dos fundos de pensão para amortecer os efeitos econômicos no país da pandemia de covid-19, apesar de uma forte resistência do governo do presidente Sebastián Piñera, que tenta reverter a medida no Tribunal Constitucional (TC).

A votação que definiu a aprovação foi realizada hoje na Câmara dos Deputados, onde o texto-base já havia recebido um primeiro aval no último dia 15. Ontem, no Senado, ele também recebeu sinal verde, mas com algumas mudanças, e por isso teve que voltar à Câmara para ratificação.