O Instituto de Saúde Pública (ISP) do Chile, o segundo país com o processo de vacinação mais rápido do mundo, aprovou nesta segunda-feira o uso da vacina produzida pela Pfizer e BioNTech em crianças de entre 12 e 16 anos de idade.

"Esta é uma notícia muito boa para avançar na imunidade de conjunto, protegendo também nossos adolescentes, que com duas doses e 14 dias terão uma imunidade muito boa para ir retomar a tão almejada normalidade", declarou o diretor do ISP, Heriberto Garcia.