O Chile alcançou a marca de 14.885 casos de infecção pelo novo coronavírus e 216 mortes por Covid-19, incluindo a primeira de profissional de saúde, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde do país.

De ontem para hoje, houve aumento de 520 casos e nove mortes. Entre elas, no entanto, não está a de Lorena Durán, de 42 anos, que trabalhava no setor administrativo de um centro de saúde da comuna de Gorbea, na região de La Araucanía, e foi confirmada pelo governo, segundo explica a imprensa local.

A vítima estava internada em estado grave em um hospital da região e não resistiu, 40 dias depois de ter dado positivo em teste para a Covid-19.

Ainda de acordo com as informações do Ministério da Saúde chileno, 418 pessoas estão hospitalizadas em unidades de tratamento intensivo, sendo que 310 precisam usar ventilação mecânica e 67 estão em estado crítico.

Hoje, o ministro da Saúde do país, Jaime Mañalich, afirmou que foi feita mudança a partir de hoje na contabilização dos casos, com diferenciação entre pessoas com sintomas respiratórios que deram positivo no teste para coronavírus, e quem também teve diagnóstico confirmado, apesar de não apresentar sintomas.

No boletim apresentado nesta quarta-feira, dos 520 novos casos de Covid-19, 250 são de pessoas assintomáticas.

O Chile está em estado de exceção por catástrofe desde 18 de março, com imposição de toque de recolher de 22h às 5h, em todo o território nacional. Além disso, escolas, universidades e estabelecimentos comerciais considerados não essenciais seguem fechados. EFE

mjca/bg