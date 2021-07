Santiago do Chile

EFE Santiago do Chile 28 jul 2021

O Chile, um dos países com melhor plano de vacinação contra a covid-19 no mundo registrou nesta terça-feira mais 753 casos de infecção pelo novo coronavírus, a quantidade mais baixa desde outubro do ano passado.

Nas últimas 24 horas, o país ainda apresentou uma taxa de positividade nos testes PCR de 2,1%, com mais de 35 mil provas de detecção tendo sido realizadas.