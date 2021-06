As autoridades regulatórias do Chile aprovaram nesta quinta-feira o uso emergencial para maiores de 18 anos da vacina contra a Covid-19 da Janssen, que se torna assim o quinto imunizante autorizado no país depois da Pfizer/BioNTech, CoronaVac, CanSino e AstraZeneca.

"Aprovamos a autorização da OMS, um processo que abre a possibilidade de reconhecer outras vacinas que já contam com esse apoio, como a Moderna e a Sinopharm", anunciou o diretor do Instituto de Saúde Pública (ISP) do Chile, Heriberto García.