O Ministério da Saúde do Chile atualizou nesta sexta-feira os números sobre o avanço da pandemia de coronavírus no país e informou que de ontem para hoje subiu para 12.306 o número de casos, com 494 novos registros, enquanto houve mais seis mortes, elevando o total a 174.

Dos infectados, 415 estão em unidades de terapia intensiva, sendo que 325 deles estão ligados a ventiladores mecânicos - há 541 disponíveis em todo o território chileno. Destes últimos, 83 estão em estado crítico.