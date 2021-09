O Chile, um dos países com a maior taxa de vacinação do mundo e onde a pandemia de covid-19 está estabilizada, começou nesta segunda-feira a aplicar doses da vacina chinesa CoronaVac em jovens com idades entre seis e 12 anos.

Os primeiros a receberem a vacina nesta semana serão jovens com comborbidades específicas. A partir de 26 de setembro, todos poderão ser vacinados.