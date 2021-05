El Teniente, a maior mina subterrânea de cobre do mundo, localizada em Roncagua, no Chile. EFE/Arquivo

Maior produtor mundial de cobre, o Chile comemorou que o preço do metal vermelho atingiu nesta sexta-feira seu valor mais alto da história, em um momento em que o Congresso do país debate um royalty de 3% sobre as vendas do minério extraído, um projeto rejeitado pelo poderoso setor de mineração e pelo governo.

"Se este preço for mantido, significará um rendimento adicional para o Estado de quase US$ 10 bilhões, o que nos ajudará a arcar com as necessidades sociais urgentes resultantes da pandemia", declarou o Ministro da Mineração chileno, Juan Carlos Jobet.