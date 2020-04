A nível regional, o Chile continua sendo o segundo país com mais infecções na América Latina, atrás somente do Brasil, que tem 8.076 casos confirmados até o momento. EFE/Alberto Valdes

O ministro da Saúde do Chile, Jaime Mañalich, divulgou nesta sexta-feira o novo balanço sobre a Covid-19 no país, que até o momento deixou 3.737 pessoas infectadas e 22 mortes, sendo que quatro nas últimas 24 horas, quando completa um mês da confirmação do primeiro caso.

Os novos casos, registrados nas últimas 24 horas, totalizaram 333. Quanto às novas mortes, todas corresponderam a pessoas com mais de 70 anos de idade com doenças anteriores.

Três das quatro últimas pessoas a morrer tinham "doenças crônicas muito, muito avançadas e não foram tratadas em unidades de terapia intensiva ou ligadas a um respirador mecânico", disse o ministro.

Em relação ao número de pessoas hospitalizadas, Mañalich informou que o número subiu para 237, dos quais 29 "estão em estado crítico de saúde e ligadas à respiração artificial".

Além disso, dessas 237 pessoas, 190 estão atualmente ligadas a um ventilador mecânico.

A nível regional, o Chile continua sendo o segundo país com mais infecções na América Latina, atrás somente do Brasil, que tem 8.076 casos confirmados até o momento.

No entanto, o Ministro da Saúde assegurou que dos nove países que relatam o número de mortes causadas pelo vírus, o Chile tem a taxa de mortalidade mais baixa.

Jaime Mañalich também anunciou a implementação de um cordão sanitário por ocasião da celebração da Semana Santa em todos os pontos de saída da Região Metropolitana - onde se encontra a capital do país - e na cidade de Concepción.