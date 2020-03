As autoridades de saúde do Chile informaram nesta sexta-feira que as infecções pela Covid-19 aumentaram nas últimas 24 horas no país, com 304 novos casos, para um total de 1.610 infectados, e também confirmaram a morte de uma quinta pessoa.

Mais da metade das novas infecções (192) ocorreu na região metropolitana, onde sete de suas comunas (localidades) - aquelas com mais casos de coronavírus - acordaram hoje após a primeira noite em quarentena total.

As 304 infecções representam um aumento de 164 das ocorridas ontem, que eram mais baixas do que no dia anterior e nas quais o ministro da Saúde, Jaime Mañalich, pediu para não tirar "nenhuma conclusão precipitada".

A quinta pessoa morta, que estava em casa na Região Metropolitana, tinha 64 anos e apresentava um "problema respiratório", explicou a subsecretária de Saúde Pública, Paula Daza, durante entrevista coletiva.

As outras quatro vítimas confirmadas até agora são pessoas idosas com doenças preexistentes.

O Chile, que registrou o primeiro caso do novo coronavírus no último dia 3, atualmente tem 52 pessoas internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), enquanto 43 pessoas já se recuperaram da Covid-19.

Enquanto isso, a Subsecretaria de Saúde Pública anunciou que o presidente Sebastián Piñera decidiu decretar quarentena total para as comunas de Temuco e Padre Las Casas, localizadas na região de La Araucanía, na região central do país, que concentra o maior número de casos depois da área metropolitana.

Desta forma, ficarão em confinamento como pequenas comunidades isoladas em outras partes do Chile, como Puerto Williams, Chillán e San Pedro de la Paz. EFE

