A pandemia no Chile continua a mostrar sinais de melhora, com 2.616 novos casos e 45 mortes por Covid-19 confirmados nas últimas 24 horas, enquanto as regiões sulistas de Aysén e Los Ríos iniciam um desconfinamento gradual.

"A melhora continua. Há uma queda nos últimos sete dias de 15% de novos casos, e de 35% nos últimos 14 dias", disse o ministro da Saúde, Enrique Paris.