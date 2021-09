A Câmara dos Deputados do Chile deu um grande passo rumo à descriminalização do aborto nesta terça-feira, ao aprovar uma moção que legaliza o procedimento até a 14ª semana de gestação, um projeto que gera grande polêmica no país e que ainda tem um longo caminho legislativo pela frente.

Com 75 votos a favor, 68 contra e duas abstenções, a câmara ratificou uma reforma do Código Penal que busca isentar de sanções as mulheres que efetuem uma interrupção voluntária da gravidez até a 14ª semana de gestação.