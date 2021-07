O Chile iniciou nesta quinta-feira um período com mais pessoas nas ruas e com cinemas, museus e áreas internas de bares e restaurantes abertos pela primeira vez em vários meses e partir de hoje enfrentará a pandemia da Covid-19 com medidas menos rigorosas e maiores vantagens para os vacinados diante de uma queda drástica no número de infectados.

As ruas de Santiago estão de volta à vida, e as academias, instalações esportivas, teatros e centros de idosos estão de volta ao trabalho na maior parte do país, depois de um ano e meio de medidas rigorosas, que só permitiram que muitos desses locais operassem por algumas semanas.