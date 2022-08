O governo do Chile disse nesta segunda-feira que as declarações do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, sobre um suposto envolvimento do chefe do governo chileno, Gabriel Boric, nos protestos de 2019 são "falsas" e "corroem a relação bilateral".

"São absolutamente falsas, e lamentamos que, em um contexto eleitoral, as relações bilaterais sejam aproveitadas e polarizadas através de desinformação e notícias falsas", disse a ministra das Relações Exteriores do Chile, Antonia Urrejola, em uma entrevista coletiva.