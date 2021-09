O ministro da Saúde do Chile, Enrique Paris. EFE/Arquivo

O ministro da Saúde do Chile, Enrique Paris, defendeu nesta terça-feira a vacinação com terceira dose contra a covid-19, iniciada um dia após um estudo, que contou com a participação de especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS), ter indicado que a aplicação de doses de reforço ainda não é "apropriada".

"Pode ser visto como uma discrepância no direito à saúde o fato de alguns países já aplicarem uma dose de reforço, mas nós acreditamos que temos que proteger os nossos idosos e doentes crônicos", afirmou Paris em entrevista coletiva virtual com correspondentes estrangeiros.