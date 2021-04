O ministro da Saúde do Chile, Enrique Paris (c). EFE/Arquivo

O ministro da Saúde do Chile, Enrique Paris, disse nesta segunda-feira que a vacina CoronaVac previne 100% dos casos mais graves da Covid-19 e combate as variantes brasileira e britânica, após a polêmica surgida no último final de semana por sua eficácia.

"Quero transmitir absoluta tranquilidade em relação a este tema e dizer à população que essa vacina está sendo usada em vários outros países, não só no Chile, e por ser um vírus inativo e ter toda a composição protéica do vírus, ela cria uma grande quantidade de anticorpos", assegurou Paris.