O presidente do Chile, Sebastián Piñera. EFE/Arquivo

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, defendeu nesta sexta-feira a importância da promoção do livre comércio como instrumento de recuperação econômica após a pandemia covid-19, em seu discurso em uma reunião de emergência do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec).

Em encontro virtual organizado pela primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, o presidente chileno fez um apelo para que o bloco se tornasse "uma zona de livre comércio, intensificar a colaboração, manter o dinamismo e a capacidade de alcançar consensos".