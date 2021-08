O Chile deixou para trás os piores momentos da pandemia de covid-19, com uma economia que cresceu mais que o previsto no segundo trimestre do ano, uma alta de 1% em relação aos três meses anteriores e de 18,1% em relação ao ano passado, o maior salto já contabilizado desde que há registros, informou o banco central do país nesta quarta-feira.

"Conforme a economia vai se abrindo e os confinamentos terminando, a economia reage muito rápido, e isso mostra a resiliência do nosso país em todos os setores econômicos. Os motores da economia estão a todo o vapor", disse o ministro da Economia, Lucas Palacios.