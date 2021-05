As históricas eleições constituintes nas quais os cidadãos do Chile castigaram os partidos tradicionais desencadearam um terremoto político sem paralelo no período democrático do país, onde nesta terça-feira foi aberto um debate em torno do retorno do voto obrigatório devido ao baixo comparecimento popular às urnas.

Os resultados surpreendentes estão tendo um impacto significativo na corrida presidencial, já que a data se aproxima para que os partidos definam quais candidatos vão disputar o pleito geral de novembro e quais alianças formarão.