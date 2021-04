A CoronaVac tem eficácia de 67% na prevenção de infecções sintomáticas por covid-19, segundo um estudo sobre o imunizante da farmacêutica chinesa Sinovac por autoridades do Chile, um dos países com a maior porcentagem de população inoculada do mundo.

Este é o primeiro grande estudo da vacina na população real - e não um ensaio clínico, que só mede a eficácia em voluntários e sob condições específicas. Quase 10,5 milhões de pessoas foram monitoradas entre 2 de fevereiro e 1º de abril.