A nova porta-voz do governo do Chile, Karla Rubilar, disse nesta segunda-feira que as autoridades locais estão trabalhando para encontrar os manifestantes que querem promover destruição e caos em meio à onda de protestos registrada no país, que completou 11 dias hoje com incêndios e saques no centro de Santiago.

"São 6,5 mil pessoas que acreditam que podem tomar Santiago, mas vamos encontrá-las. Pode ser que demoremos, mas vamos encontrá-las", afirmou Rubilar.