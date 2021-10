O deserto do Atacama, no Chile. EFE/Arquivo

O Chile foi apontado pelo sétimo ano consecutivo como o melhor destino de turismo de aventura na América do Sul, no prêmio World Travel Awards, que é conhecido como o Oscar do setor, segundo divulgou nesta quarta-feira o governo do país.

Além disso, o Chile também venceu como o melhor destino romântico, por causa do deserto do Atacama, que se estende pelas regiões de Arica e Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, e Coquimbo, norte do território.