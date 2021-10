Ao menos mil pessoas participaram nesta sexta-feira de um protesto no centro de Santiago, capital do Chile, a três dias do segundo aniversário do início das manifestações sociais que abalaram o país e acabaram abrindo um processo constituinte.

O protesto foi convocado através de redes sociais e se concentrou na Praça Itália, o epicentro daquela onda de manifestações que no seu auge, em 25 de outubro de 2019, reuniu mais de 1 milhão de pessoas.