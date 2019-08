Santiago do Chile

EFE Santiago do Chile 31 ago 2019

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, confirmou nesta sexta-feira que serão enviados quatro aviões-tanque da frota do país para o Brasil, como parte da ajuda no combate aos incêndios na Amazônia.

O chefe de Estado concedeu a primeira entrevista coletiva em Santiago, após retornar da Cúpula do G7, e das visitas ao presidente paraguaio, Mario Abdo Benítez, e ao brasileiro Jair Bolsonaro.