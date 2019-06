O governo do Chile formalizou sua saída da União de Nações Sul-Americanas (Unasul) ao denunciar o Tratado Constitutivo do bloco, em meio a uma crise que levou à retirada de vários de seus membros, confirmou nesta sexta-feira o Ministério das Relações Exteriores do Equador, depositária dos acordos da organização.

A Chancelaria equatoriana informou que "na terça-feira, a Embaixada do Chile no Equador transmitiu uma nota em nome de seu país denunciando o Tratado Constitutivo da Unasul", segundo um comunicado oficial.