Com quase 10.600 helióstatos (espelhos), 392 mil painéis solares e uma torre de 250 metros de altura, a Cerro Dominador, primeira central de energia solar concentrada da América Latina, foi inaugurada nesta terça-feira no norte do Chile, em pleno deserto do Atacama.

A planta termossolar conta com 1.000 hectares de extensão e fica em uma área com um dos mais altos níveis de radiação solar do mundo, a 100 quilômetros da cidade de Calama. O projeto consiste em dois componentes: um sistema fotovoltaico de 100 MW, em operação desde 2017, e um inovador sistema solar térmico, com 110 MW de capacidade instalada, pioneiro na região e inaugurado hoje.