O governo do Chile investiga uma possível interferência estrangeira na crise social do país, após detectar há seis semanas um tráfego "desproporcional" de internet "de um país do Leste Europeu", segundo declarou nesta terça-feira o ministro das Relações Exteriores chileno, Teodoro Ribera.

"As organizações internacionais chilenas estão investigando se há ou não interferência internacional direta", disse o ministro aos jornalistas em frente ao Congresso, na cidade de Valparaíso.