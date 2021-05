As autoridades sanitárias do Chile, que confirmaram 5.357 novos casos e 100 mortes por Covid-19 nesta segunda-feira, pediram que os jovens sejam vacinados para a realização das eleições do próximo fim de semana, onde são aguardados o comparecimento de 14 milhões de eleitores.

"Não deixe o tempo passar. As vacinas estão à disposição, temos funcionários e agora depende de vocês", pediu aos jovens, a subsecretária de Saúde, Paula Daza.