As autoridades sanitárias do Chile informaram nesta segunda-feira que proibirão a aplicação da segunda dose da vacina da AstraZeneca em homens com menos de 45 anos, que receberão o imunizante da Pfizer para concluir o processo de vacinação contra a covid-19 a partir desta semana.

"Para os (homens) menores de 45 anos que já receberam a primeira dose da AstraZeneca, foi determinado que concluam a vacinação com a da Pfizer", afirmou a subsecretária de Saúde, Paula Daza.