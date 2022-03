O governo do Chile prorrogou por 15 dias o estado de exceção em quatro províncias do norte, onde uma crise migratória sem precedentes ocorre há um ano na fronteira com a Bolívia.

"Estamos utilizando todas as ferramentas permitidas por lei para proporcionar segurança nas nossas fronteiras. É por isso que hoje estamos prolongando o estado de emergência em quatro províncias do norte por mais 15 dias", anunciou o ministro do Interior chileno, Rodrigo Delgado.