As autoridades sanitárias do Chile anunciaram nesta quarta-feira a reabertura das fronteiras para a entrada de estrangeiros vacinados a partir de 1º de outubro, após várias semanas registrando uma queda significativa de casos de covid-19 e uma taxa de positividade que não ultrapassa 1% a nível nacional.

Os estrangeiros que viajam para o país devem ter um teste PCR negativo de no máximo 72 horas antes do embarque, seguro médico privado e certificado de vacinação do país de origem.