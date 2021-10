O Chile realizará no dia 13 de novembro a sua primeira parada do orgulho LGBTQ+ desde o início da pandemia de covid-19, já controlada no país, e em pleno debate no Parlamento de um projeto que busca aprovar o casamento igualitário.

A manifestação ocorrerá na Plaza Italia, o epicentro dos grandes protestos feitos no Chile no final de 2019 e que conduziram ao atual processo de Assembleia Constituinte sem precedentes.