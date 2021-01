O Chile recebeu nesta quinta-feira o primeiro carregamento da Coronavac, a vacina contra o novo coronavírus produzida pela companhia chinesa Sinovac, composto de quase 2 milhões de doses.

"Hoje é um dia de alegria, emoção e esperança", afirmou o presidente do país, Sebastián Piñera, no Aeroporto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, em Santiago, onde aguardou a chegada dos lotes do agente imunizante.