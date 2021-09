As autoridades sanitárias do Chile anunciaram nesta segunda-feira que as pessoas infectadas pela Covid-19 e que foram totalmente vacinadas terão que passar por uma quarentena obrigatória de dez dias, um dia a menos do que o exigido atualmente.

Para contatos próximos de pacientes com Covid-19 e que foram imunizadas, o período de isolamento obrigatório será reduzido de 11 para sete dias a partir da semana que vem.